Sayısal Loto sonuçları 29 Ocak 2020 açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 29 Ocak Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Sayısal Loto sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

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Sayısal Loto 29 Ocak çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.45'te yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişe yönelik detaylar;