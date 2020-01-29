Sevgililerin 15 günlük ortaklığı şantaj davasına döndü

2018 yılının Eylül ayında yaşanan olaylar zinciri, 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede şöyle anlatıldı;

Duygusal birliktelik yaşayan S.K. ve E.K. bir iş yerini 15 gün ortak işletti. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. E.K., evrak üzerinde S.K.'ya ait olan işyerine, iddiaya göre beraberindeki 4 kişiyle gelerek, eşyaları aldı. S.K. da polise şikayetçi oldu.

E.K. ise işyerindeki güvenlik kamerasında kayıtlı olan, cinsel birlikteliklerinin yer aldığı görüntüleri alıp, S.K.'ya "İşyerinde seninle birlikte olduğumuz anı gösteren görüntüler elimde. Şikayetini geri almazsan bu görüntüleri internet ortamında yayarım. Ayrıca, ağabeyine ve oğluna da gösteririm" tehdidinde bulundu. Bunun üzerine şikayetini geri çekmek zorunda kalan kadın, 3 senet ve protokol imzaladı. Daha sonra ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

E.K. hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya, S.K. ve E.K. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık E.K. ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, "S.K. benimle 15 günlük ticari ilişki içerisine girdi. Sonrasında kendisi ile anlaşamadık. Bunun üzerine işyerine yaptığım giderler karşılığında iki adet 50 binlik, 1 adet 14 binlik 3 senet verdi. Senetler vadesi geldiğinde ödenmediği için icraya koydum. Benden senetleri istedi ve beni şikayet edeceğini söyledi. Asıl mağdur benim" dedi.

Sanık avukatı da müvekkili ile şikayetçi arasında iş ilişkisi yaşandığına dikkat çekerek, "Müvekkilimin kamera kayıtlarından haberi yoktur. Kamera kaydını müşteki çektirmiş ve dosyaya eklemiştir. Sanığın müştekiyi tehdit ve şantajda bulunacak bir nedeni yoktur. Zaten her şey müştekinin kendi el yazısıyla yazmış olduğu protokolde açıkça belirtilmiştir" diye konuştu.

Kadın derneklerinin destek verdiği S.K. ise yeterli parası olmadığı için E.K.'yi yüzde 50 payla ortak yaptığını anlatarak, "İşyerime yaklaşık 50 bin liralık tadilat masrafı yapıldı. E.K. bunun 20 bin lirasını ödedi. Hatırladığım kadarıyla E.K.'ya 30 bin lira borçluyum. Sonrasında aramızda anlaşmazlık doğdu. Dükkana getirmiş olduğu birtakım malzemeleri 4 adamı ile birlikte gelip, aldı. Ben de şikayetçi oldum. Elindeki görüntülerle bana geldi. Görüntüler ortaya çıkmasın diye şikayetimden vazgeçip, senetleri ve protokolü imzalamak zorunda kaldım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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