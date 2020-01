Son dakika: Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.



4.4'LÜK İKİNCİ DEPREM



Ayrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

