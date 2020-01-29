Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem

Son dakika: 'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki

'de 'nın ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 04:54 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 05:19 ABONE OL
Son dakika: Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.

4.4'LÜK İKİNCİ DEPREM

Ayrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN