Son dakika haberi: Her satırı kan donduruyor! Yeni doğan bebeklerini çöp konteynerine atarak ölüme terk ettiler

Dört yıl önce Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan ve ülke gündeminde şok etkisi yaratan olaya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Osmangazi ilçesinde tornacı Sezai Durmayaz ve Çiğdem Şimşek birlikte yaşıyorlardı. Bir süre sonra hamile kalan genç kadın, 20 Ocak 2016'da tuvalette 8 aylık bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı, 12 saat sonra, gece yarısı da çöp konteynerine attı.

MAHKEME SALONU BUZ KESTİ

Cani çiftin yargılandıkları davada verilen 24 ve 20 yıl hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bugün görülen davada savunma yapan Sezai Durmayaz'in sözleri mahkeme salonunun adeta buz kesmesine neden oldu!

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları..