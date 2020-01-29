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Son dakika haberi: programındaki cinayetinde yeni gelişme! Annesi ağlayarak anlattı...

programında çözülmeye çalışılan cinayeti ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Her geçen gün farklı ayrıntıların ortaya çıktığı korkunç cinayetin dün gerçekleştirilen duruşmasının ertelendiği bildirilirken soruşturmanın genişletileceği ifade edildi. 2,5 yıl önce vahşice katledilmiş halde bulunan 24 yaşındaki genç kadının üzerinde bulunan spermler ise öldürülmeden önce defalarca tecavüze uğradığının bir kanıtı olarak öne sürüldü. Korkunç cinayetin sır perdesi halen aralanmazken Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan ve kan donduran detaylar izleyicileri şaşkına çeviriyor. Peki, Müge Anlı canlı yayında bugün neler yaşandı? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili son dakika ortaya çıkan yeni ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 16:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Müge Anlı programındaki Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişme! Annesi ağlayarak anlattı...

canlı yayından gelen son dakika gelişmeleri izleyenlerin kanını dondurmaya devam ediyor. cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni gelişmelerin ortaya çıktığı programda bugün görgü tanığı olduğunu iddia eden kadının ortaya attığı iddialar tüm Türkiye'yi adeta şaşkına çevirdi. Bundan tam 2,5 yıl önce tecavüze uğradığı tespit edilen ve boğazı kesilerek vahşice öldürülen genç kadının arkadaşının geçtiğimiz bölümde Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili ortaya attığı iddiaların perde arkası araştırılmaya devam ediyor. Ayrıca genç kadının ölümü ile ilgili dün gerçekleştirilen duruşmanın ertelenmesi durumu da izleyiciler ile paylaşıldı. Müge Anlı canlı yayında bugün neler yaşandı? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili ortaya çıkan son dakika haberi ile ilgili diğer tüm detaylar…

MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA ŞOKE EDEN İDDİALAR! PINAR KAYNAK'IN KATİLİ KİM?
Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan Müge Anlı canlı yayın programında son günlerde üzerinde durulan tüm stüdyonun kanını donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte yaşanan vahşetle ilgili diğer detaylar…

Müge Anlı canlı yayından gelen son dakika gelişmeleri izleyenlerin kanını dondurmaya devam ediyor. Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni gelişmelerin ortaya çıktığı programda bugün görgü tanığı olduğunu iddia eden kadının ortaya attığı iddialar tüm Türkiye'yi adeta şaşkına çevirdi. Bundan tam 2,5 yıl önce tecavüze uğradığı tespit edilen ve boğazı kesilerek vahşice öldürülen genç kadının arkadaşının geçtiğimiz bölümde Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili ortaya attığı iddiaların perde arkası araştırılmaya devam ediyor. Ayrıca genç kadının ölümü ile ilgili dün gerçekleştirilen duruşmanın ertelenmesi durumu da izleyiciler ile paylaşıldı. Müge Anlı canlı yayında bugün neler yaşandı? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili ortaya çıkan son dakika haberi ile ilgili diğer tüm detaylar…

MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA ŞOKE EDEN İDDİALAR! PINAR KAYNAK'IN KATİLİ KİM?

Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan Müge Anlı canlı yayın programında son günlerde üzerinde durulan cinayet tüm stüdyonun kanını donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte yaşanan vahşetle ilgili diğer detaylar…

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Son dakika haberi: Müge Anlı programındaki Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişme! Annesi ağlayarak anlattı...
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