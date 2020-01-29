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Son dakika haberi: sonrası ünlü uzman o bölgeye dikkat çekti ve uyardı!

Önce Elazığ, daha sonra Manisa ve Muğla'da yaşanan büyük panik yarattı. Uzmanlar tarafından son dakika açıklamaları yapılırken, bölgedeki fay hareketliliklerine dikkat çekildi. A Haber'e konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin, depremlerin ardından son durumu değerlendirdi. Alptekin, Elazığ depreminin ardından yaklaşık 40 km bir fay oluştuğunu belirtirken muhtemel depremlere dikkat çekti. Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin çok aktif olduğunu dile getirerek uyarıda bulundu. İşte, A Haber canlı yayınında konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin'in son dakika deprem açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 01:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Son depremler sonrası ünlü uzman o bölgeye dikkat çekti ve uyardı!

Geçtiğimiz hafta Elazığ, bu hafta ise önce Manisa, daha sonra Muğla'da gerçekleşen halk arasında panik ve tedirginliğe yol açtı. Depremler birçok soru işaretini de beraberinde getirirken uzmanlar tarafından son dakika açıklamaları da peşi sıra yapıldı. Konuya yönelik son açıklama ise Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin tarafından geldi. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Alptekin, bölgelerin deprem üreten bir yer olduğunu ve bundan sonrada üretebileceğini belirtti.

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O BÖLGEYİ UYARDI

Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin çok aktif olduğunu söyledi ve 7 şiddetinde bir depremin şaşırtıcı olmayacağını belirtti.
İşte, Prof. Dr. Ömer Alptekin'in A Haber'e yaptığı son dakika deprem açıklamasının öne çıkan kısımları;

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Son dakika haberi: Son depremler sonrası ünlü uzman o bölgeye dikkat çekti ve uyardı!
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