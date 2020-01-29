Deprem uzmanı Prof. Ercan'dan son dakika uyarısı! Elazığ ve Manisa'dan sonra bir sonraki deprem o şehrimizde olabilir...

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından pek çok deprem uzmanından son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'nın ardından İstanbul ile Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında meydana gelen 5.5'lik depremin ardından Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan flaş açıklamalar geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan yaptığı açıklamada Türkiye'nin yakın zamanda yeni bir deprem yaşayabileceğini belirterek söz konusu depremin yaşanabileceği o ili de dile getirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…