Test yaptırdı, alkolsüz olduğunu kanıtlayıp cezayı iptal ettirdi

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Isparta'da trafik uygulamasında durdurulan Mehmet Altun'a (45), alkolmetreyle yapılan ölçüm sonrası 0.73 promil alkollü olduğu gerekçesiyle bin 228 TL para cezası yazılıp, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkol kullanmadığını söyleyen Mehmet Altun, hemen hastaneye gidip kan testi yaptırdı. Testte alkolsüz çıkan Altun, karara itiraz etti. Mahkeme, cezayı ve ehliyete el koyma kararını iptal etti.Kararın ardından ehliyetine kavuşan ve cezası iptal edilen Mehmet Altun, "Cezayı yedikten sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne giderek kan tahlili yaptırdım. Rapor sonucu ile mahkemeye başvurduk. Ve yaklaşık 10 gün gibi bir sürede de mahkeme cezamı iptal etti. Ehliyetime kavuştum, mutluyum" dedi. Sürücülere de uyarıda bulunan Altun, "Alkol kullanmadığı halde ceza yiyen sürücülere, hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye giderek kan tahlili yaptırmalarını öneriyorum. Bizim başımıza geldi, diğer insanların başına gelmesin" diye konuştu.