TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kuraları hangi tarihte çekilecek?

Binlerce kişinin düşük fiyata ev sahibi olabilmek amaçlı başvuruda bulunduğu 100 bin konut projesi 2020 TOKİ kuraları için vatandaşların araştırmaları sürüyor. Başvuruda bulunan kişiler proje kapsamında yapılacak olan çekilişin sonucunu merak ederken internet üzerinden " 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" sorusuna yanıt arıyor. E devlet ekranı üzerinden alınan başvuru işlemleri Ocak ayının ortalarında sona ermiş ve kayıt yaptıran vatandaşlar için heyecan dolu süreç başlamıştı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin konut projesi başvuru sonuçları hangi tarihlerde açıklanacak? Tüm bu soruların detaylı cevabı için haberimizin diğer sayfalarını ziyaret edebilirsiniz…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN HANGİ TARİHLERDE ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 vatandaşın başvuru yaptığı bildirilmişti aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura çekimi tarihi de açıklandı.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin diğer sayfalarından 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçlarına ve kura çekim tarihi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz…