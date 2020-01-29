Yan bakma kavgası cinayetle bitti

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA iki grup arasında çıkan 'yan bakma' tartışması cinayetle bitti. 4 Ocak'ta akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli'de arkadaşı Mahmut T. ile evine giden Mirza Khalofov (27) yolda karşılaştıkları Ekber İ. ile 'yan bakma' tartışması yaşadı. Bu tartışmanın ardından ayrılan Ekber İ., iki arkadaşı ile geri döndü. Şüpheliler, Mirza Khalofov ve Mahmut T.'yi bayıltana kadar dövdü. Şüpheliler kaçarken, hastaneye kaldırılan Mirza Khalofov komaya girdi. 24 gündür tedavi gören Mirza Khalofov önceki gün hayatanı kaybetti. 3 şüphelinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaşan polis, Ekber İ. ile Hüseyin B.'yi yakaladı. Üçüncü kişi Samet A.'nın bir hafta önce bir gasptan cezaevine girdiği öğrenildi.