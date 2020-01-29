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Yoldan çıkan kamyonet lüks aracın üzerine düştü

’da başka bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkan kamyonet, bariyerleri aşarak bir sitenin bahçesindeki lüks aracın üzerine düştü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Yoldan çıkan kamyonet lüks aracın üzerine düştü
İstanbul'da dün sabah saatlerinde Avcılar Bahçeşehir TEM Bağlantı yolunda kaza meydana geldi. Ramazan Karadağ idaresindeki kamyonet, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kazanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyonet, yolun alt tarafından bulunan sitenin bahçesine uçtu. Taklalar atan kamyonet, bahçedeki lüks bir cipin üzerine düştü. Meydana gelen kaza sonrasında yaralanan kamyonet sürücüsü Ramazan Karadağ çevredeki vatandaşlar tarafından şoför mahalinden zorlukla çıkarıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yoldan çıkan kamyonet lüks aracın üzerine düştü
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