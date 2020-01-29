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Zehirlenerek öldürülen köpeklerin katili aranıyor

’in Seyitgazi ilçesinde çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürülmesinin ardından yetkililer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, güvenlik kameraları tek tek inceleniyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:18 ABONE OL

Seyitgazi ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü. İlçe meydanında bazı köpeklerin öldüğünü, bazılarının ise acı içinde can çekiştiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Birçok farklı noktada ölmüş köpek gören ilçe halkı da durumdan tedirgin oldu. Hayatını kaybeden köpeklerin leşlerinin, Seyitgazi Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak ilçe çöplüğüne atıldığı belirtiliyor.
Olayla ilgili Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Şüphelilerin bulunması için başlatılan çalışmalarda, güvenlik kameraları da tek tek inceleniyor. Çalışmalar sonrasında köpekleri zehirleyen şüpheli veya şüpheliler tespit edilecek.

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Zehirlenerek öldürülen köpeklerin katili aranıyor
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