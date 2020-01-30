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Son dakika... 'te dehşete saçan bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

'ten gelen son dakika gelişmesi... Pendik’te bıçaklı bir şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı. Polisler, şahsın çevrede bıçakla dehşet saçmasını engellemek için müdahalede bulunmak istedi. şahıs, kendisine yaklaşan polis memurlarına bıçakla saldırarak bir polisi yaraladı. Şahsın polise bıçakla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika... Pendik'te dehşete saçan bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

Pendik'te 24 Ocak Cuma günü saat 14.25 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa D.(29) isimli şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı. Polis memurları, araçtan inip şahsın yanına yaklaştıkları sırada şahsın bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçağını savurarak bir polisi yaraladı. Polisler daha sonra şahsı yere yatırarak kelepçeledi. Saldırgan şahsın çevrede bıçakla dehşet saçmasını engelleyen polis memurları, şahsı gözaltına aldı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada


Yakalanan şahsın 'uyuşturucu kullanmak' ve 'kumar oynanmasına yer temin etmek' suçlarında kaydının olduğu cezaevinden kısa süre önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı anlaşıldı.

Bıçaklı şahsın yol ortasında polislere bıçakla saldırdığı, ardından yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda ilerleyen polis aracının önüne atlıyor. Kendisine yaklaşan polislere bıçakla saldırıyor. Ardından polisler tarafından yere yatırılarak gözaltına alınıyor.

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