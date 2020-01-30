Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaraladı

Alınan bilgiye göre, Yunus M. (32) ile on yıldır evli olduğu eşi Sibel M. (29), yaklaşık bir ay önce boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açıldıktan sonra barışan çift, aynı evde yaşamaya başladı.

Babaevindeyken eşinin telefonla araması üzerine dün evine dönen Sibel M, kapıyı açtığı sırada eşi Yunus M. tabancayla ateş etti.

Vücuduna isabet eden 6 mermiyle ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kentteki özel hastaneye sevk edilen iki çocuk annesi kadının yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Kilis'te yakalanan Yunus M, işlemlerinin ardından kente getirildi.