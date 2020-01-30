Bu haftanın BİM aktüel ürünleri indirime giriyor! BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler indirimde?

Her hafta Cuma günleri mağazalarındaki rafları yenileyen market zinciri BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 31 Ocak tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu oldu. Son zamanlarda popüler olan teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 31 OCAK İTİBARİYLE İNİDİRİMLER BAŞLIYOR!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz ise 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu bulunuyor. Teknoloji meraklılarını mutlu edecek olan bu ürün için heyecan dorukta aşağıdaki görsele tıklayarak haftanın kataloğuna ulaşabilirsiniz…