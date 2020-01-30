Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bu haftanın BİM aktüel ürünleri indirime giriyor! BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler indirimde?

Bu haftanın ürünleri indirime giriyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler indirimde?

ürünler indirimleri yarından itibaren başlıyor. Her hafta Cuma günleri raflarını yenilemeye devam ediyor. Müşterilerine kaliteli ve bir o kadar da ucuz alışveriş fırsatı sunan market zinciri ülkemizin dört bir yanında hizmet veriyor. Bu hafta; Blender robot seti, fırın, çeyizlik malzemeler gibi çeşitli eşyalarda büyük indirimler bulunuyor. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen ve fırsatları takip eden milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna üzerinden yanıt aramaya başladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve içerisinde bulunan indirimler…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 16:06 ABONE OL
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri indirime giriyor! BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler indirimde?

Her hafta Cuma günleri mağazalarındaki rafları yenileyen market zinciri BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 31 Ocak tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu oldu. Son zamanlarda popüler olan teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 31 OCAK İTİBARİYLE İNİDİRİMLER BAŞLIYOR!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz ise 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu bulunuyor. Teknoloji meraklılarını mutlu edecek olan bu ürün için heyecan dorukta aşağıdaki görsele tıklayarak haftanın kataloğuna ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri indirime giriyor! BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler indirimde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN