Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kan donduran görüntü! Çocuğunun yanında cenaze taşırken yakalandı...

Adana'da kan donduran görüntü! Çocuğunun yanında cenaze taşırken yakalandı... Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre; aracının ön koltuğunda, yanında 7 yaşındaki çocuğu da varken cenaze taşıyan adam, vatandaşların fark etmesi üzerine polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Muhammed Bekkur'a "cenazenin bu şekilde taşınmasının doğru olmadığını, yanındaki çocuğunun da psikolojisinin bozulabileceğini" söyleyerek yola devam etmesine izin vermedi. İşte Adana'daki son dakika olayının ayrıntıları...

AA Yaşam Giriş Tarihi: 30.1.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 12:41 ABONE OL