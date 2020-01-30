Adana'da kan donduran görüntü! Çocuğunun yanında cenaze taşırken yakalandı...
Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre; aracının ön koltuğunda, yanında 7 yaşındaki çocuğu da varken cenaze taşıyan adam, vatandaşların fark etmesi üzerine polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Muhammed Bekkur'a "cenazenin bu şekilde taşınmasının doğru olmadığını, yanındaki çocuğunun da psikolojisinin bozulabileceğini" söyleyerek yola devam etmesine izin vermedi. İşte Adana'daki son dakika olayının ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 30.1.2020 12:39Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 12:41ABONE OL
Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki gencin cenazesini, hafif ticari aracının ön koltuğuna kefenli olarak koyarak Suriye'ye götürmek üzere yola çıkan sürücüye polis müdahale etti.