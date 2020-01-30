Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi, var mı? (Korona virüsü) Corona nasıl ve nereden bulaşır? İşte detaylar

Corona virüsü Türkiye'de var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılma tehdidi bulunan virüsün belirtileri ve bulaşıcı olma riski merak ediliyor. On binlerce vatandaşı tehdit altında bırakan korona (corona) virüsü MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu. Virüsten korunmak için henüz bir aşı geliştirilmedi. Uzmanlar hareketin salgının yayılmasını durdurmak ve yaşamları korumak anlamına geldiğini belirtti. Peki Corona virüsü Türkiye'de var mı? (Korona) Corona virüsü nasıl ve nereden bulaşır?