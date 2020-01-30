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hutbesi tarafından yayınlandı! 31 Ocak bu haftaki konusu ne? İşte detaylar...

İşleri Başkanlığı tarafında her hafta olduğu gibi bu hafta da kaleme alınarak müslüman vatandaşlar için önemli ve yararlı öğütler ile bilgiler veren Hutbesi yayınlandı. Hutbenin 31 Ocak’ta işlediği konuyu merak edenler arama motorlarında yoğun şekilde diyanet 31 Ocak konusu nedir? sorusuyla detaylı araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 31 Ocak diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 31 Ocak Cuma hutbesi konusu ve ilgili diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 01:46 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 01:46 ABONE OL
Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! 31 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte detaylar...

İşleri Başkanlığı'nın Müslüman vatandaşlara yönelik haftalık olarak hazırladığı ve içerisinde pek çok değerli ve önemli öğütler ile bilgiler bulunan Hutbesi yayınlandı. Öte yandan hutbenin 31 Ocak'ta hangi konuları işlediği ile ilgili merka duyan ve okumak isteyen müslümanlar arama motorlarında yoğun şekidle 31 Ocak diyanet konusu nedir? sorusunun cevabını yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 31 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tüm detaylar…

DİYANET CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! 31 OCAK DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 31 Ocak Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! 31 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte detaylar...
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