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Depremzedelere psikolojik destek

SABAH Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Elazığ depremi sonrasında Yetim Vakfı, uzman psikologları ve gönüllüleri ile depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmalarında bulundu. Diğer sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak sürdürülen insani yardım çalışmaları kapsamında bölgedeki çadırlar ziyaret edilerek deprem sonrası özellikle çocuklara yönelik psikolojik destek verildi. Psikolog ekibi, çocukların enerjisini yüksek tutmak amacıyla çocuk etkinliği düzenledi. Yaklaşık 50 çocuğun katıldığı etkinlikte birbirinden renkli oyunlar oynandı. Çuval koşusu, ip çekme, voleybol ve farklı birçok oyunun oynandığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.
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Depremzedelere psikolojik destek
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