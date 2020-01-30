Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Dünya polisini Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitecek

Dünya polisini eğitecek

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Dünya polisini Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitecek
Türkiye'de ilk kez bir üniversite, INTERPOL adına polislere eğitim verme yetkisi aldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol arasında yapılan akreditasyon ve işbirliği kapsamında İnterpol'e üye 194 ülkenin polislerine Adli Tıp, Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme konularında eğitim verilecek. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol işbirliğine ilişkin detaylar İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu tarafından, düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Değerli hocalarımız büyük bir fedakârlıkla 300 emniyet personeline eğitim verdi ve biz bu projeyi sınır ötesine de taşıma kararı aldık. Bu eğitimler İnterpol'e üye 194 ülkenin polislerini kapsıyor. Uluslararası alana katkı sağlamak adına çok gururluyuz. Çok hayırlı sonuçlar elde edeceğimize eminiz" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya polisini Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN