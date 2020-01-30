Dünya polisini Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitecek

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Türkiye'de ilk kez bir üniversite, INTERPOL adına polislere eğitim verme yetkisi aldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol arasında yapılan akreditasyon ve işbirliği kapsamında İnterpol'e üye 194 ülkenin polislerine Adli Tıp, Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme konularında eğitim verilecek. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol işbirliğine ilişkin detaylar İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu tarafından, düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Değerli hocalarımız büyük bir fedakârlıkla 300 emniyet personeline eğitim verdi ve biz bu projeyi sınır ötesine de taşıma kararı aldık. Bu eğitimler İnterpol'e üye 194 ülkenin polislerini kapsıyor. Uluslararası alana katkı sağlamak adına çok gururluyuz. Çok hayırlı sonuçlar elde edeceğimize eminiz" şeklinde konuştu.