Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi ve Pazar açık mı? 2020 Nöbetçi eczane sorgulama

Eczane çalışma saatleri 2020, ilaç almak isteyen veyahut acil durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Reçeteli ya da reçetesiz, gündüz veya gece saatlerinde ilaç alınan bu yerlerin hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, eczane mesai saatleri içerisinde işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 nöbetçi eczane çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; eczanelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! KAÇTA AÇILIYOR?

Eczaneler genellikle sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Bu durumun ilden ile değişiklik gösterdiği düşünüldüğünde, 09.00 açılış saati olan yerler de vardır.

ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2020

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ