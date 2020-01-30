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'ta 5 katlı fabrikada

'ta tekstil ürünleri için lastik üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıkan , itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.1.2020 05:47 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 05:49 ABONE OL
Esenyurt'ta 5 katlı fabrikada yangın

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 232. sokakta bulunan, tekstil ürünleri için lastik üretiminin yapıldığı fabrikanın 3. katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden fabrika çalışanları binayı boşaltırken kısa sürede büyüyen alevler ve duman tüm katı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Fabrikada hasara neden olan yangının tamamen söndürülmesi için itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

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Esenyurt'ta 5 katlı fabrikada yangın
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