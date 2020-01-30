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Eşini yatalak bırakan koca tutuklandı!

'nin Gebze ilçesinde, yılbaşı gecesi eşi Kibariye Sayır'ı (24) öldüresiye döven Salim Sayır (29), genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 11:35 ABONE OL
Eşini yatalak bırakan koca tutuklandı!

Gebze Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Kibariye Sayır (24), yılbaşı gecesi eşi Salim Sayır (29) tarafından feci şekilde dövüldü. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kibariye Sayır, 24 gün yoğun bakımda kaldı. Başına ve vücuduna aldığı darbeler ile ağır yaralanan genç kadın, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da 2 gün tedavi edilen Sayır, taburcu edilerek, anne- babasının evine getirildi.

TUTUKLANDI

Eşi, Salim Sayır'dan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan koca, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Eşini yatalak bırakan koca tutuklandı!
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