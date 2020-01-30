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Ezine'de şüpheli ölüm çıktı, 1 kişi tutuklandı

'nin Ezine ilçesinde 6 ay önce evinde ölü bulunan 'un (77) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:09 ABONE OL
Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı, 1 kişi tutuklandı

Ezine ilçesi Camikebir Mahallesinde Temmuz 2019'da Mahmut Tosun evinde ölü bulundu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiple, Mahmut Tosun'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan H.Y. (50) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı, 1 kişi tutuklandı
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