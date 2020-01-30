Fibabanka çalışma saatleri: 2020 Fibabanka saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Açılış kapanış saati

Bankaların çalışma saatleri arama motoru üzerinde en sık araştırılan konulardan bir tanesidir. Fibabanka müşterileri de mesai saatleri listesini merakla araştırıyor. Fibabanka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık ve öğle arası ne zaman gibi tüm sorularınızın yanıtını sabah.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

FİBABANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankacılık işlemlerini en yakın şubelere giderek halletmek isteyen vatandaşlar yola koyulmadan önce ise mesai saatleri listesini araştırıyor. Fibabanka'nın çalışma saatleri tablosuna göre hafta içi mesai saatine ulaşabilirsiniz.

FİBABANKA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Fibabanka şubeleri hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlıyor. 12.30 – 13.30'da yapılan molanın ardından mesaiye devam ediyor.

FİBABANKA SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Fibabanka çalışma saatlerine göre 09.00'da başlayan mesai saati 17.00'da ise sona eriyor. Fibabanka, hafta sonları ise hizmet vermiyor.

FİBABANKA MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Bankacılık işlemlerinden bazılarını şubelere gitmeden de yapabilme imkânı olan 444 88 88 numarasını arayarak müşteri hizmetleri temsilcisi ile görüşebilirler.

RESMİ TATİLLERDE FİBABANKA ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Fibabanka ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.