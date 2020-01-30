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Fortnite Bölüm 2 sezon 2 ne zaman başlayacak? Fortnite tarihi belli oldu mu?

Battle Royale oyunlarına adeta yeni bir soluk kazandıran ve farklı mekanikleri ile kısa sürede pek çok oyuncu kitlesini bir arada buluşturma şansını yakalayan ’in tarihi oyuncular tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl Fortnite 1. Bölümünü ihtişamlı bir şekilde tamamlamış ve bambaşka bir harita ve mekaniklerle oyuncuların karşısına çıkmıştı. Yine büyük bir güncelleme gelmesi beklenen Fortnite 2. Bölüm 2. Sezon için geri sayım sürüyor. Peki, Fortnite 2. Bölüm 2. Sezon ne zaman başlayacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 13:28 ABONE OL
Fortnite Bölüm 2 sezon 2 ne zaman başlayacak? Fortnite yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Epic Games'in sevilen Battle Royale oyunu Fortnite, kısa sürede dünyada büyük bir kitleye yayılmış ve en çok oynanan oyunlar arasında kendine yer bulmuştu. Her yeni sezonunda oyuncularına farklı ve rekabetçi bir yapı sunan Fortnite'in 2. Bölüm 2. Sezonunun ne zaman geleceği ise oyuncular arasında merak konusu oluyor. Merakla beklenen bölüm 2'nin yeni sezonu ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Farklı platformlarda masaya yatırılan yeni sezonun ne zaman lansmana çıkacağı konusunda da net bilgi geldi. Peki, Fortnite 2. Bölüm 2. Sezon ne zaman başlayacak?

FORTNİTE 2. BÖLÜM 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha önce 2019 Aralık sonunda sona ereceği belirlenen sezon ile ilgili Epic Games erteleme kararı almıştı. Yeni yılın gelmesi ile birlikte yeni sezonunun ne zaman geleceği de merak konusu oldu. Fortnite 2. Bölüm 2. Sezonun Şubat ayında çıkması bekleniyor.

FORTNİTE NEDİR?

Fortnite Battle Royale Epic Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan battle royale tarzındaki bir video oyunudur. İlk çıkış tarihinin ardından kısa sürede oyun severler tarafından sevilen oyun dünyanın en çok oynanan oyunları arasında kendine yer buldu.

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Fortnite Bölüm 2 sezon 2 ne zaman başlayacak? Fortnite yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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