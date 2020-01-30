Hac yedek kayıtları başladı! 2020 Hac yedek kayıtları nasıl yapılır, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kutsal topraklara gitmek isteyen Müslüman vatandaşların gündeminde yer alan 2020 Hac yedek kayıtları için araştırmalar yoğunlaştı. 9 Ocak tarihinde gerçekleştirilen asıl kuranın sonucunda çıkan isimlerden tam 18 bin kişinin kesin kaydını yaptırmadığı ve boş kontenjanlar için kayıtların bugünden itibaren alınacağı duyurulurken umre başvurularında ise geçen yıla göre artık olduğu bildirildi. Peki, Hac yedek kayıtları nasıl yapılacak? E devlet hac yedek kayıt ekranı ve kura sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında…

2020 HAC YEDEK KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gelen son açıklamaya göre kesin kayıt yaptırmayan 18 bin kişilik kontenjan açığı olduğu vatandaşlara duyuruldu. Bunun ardından ise 30 Ocak yani bugün başlayan Hac yedek kayıtları ile ilgili araştırmalar kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirme hayali kuran binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor.

İşte detaylar…