İBB toplanma alanlarını güncelledi: Mezarlıklar da toplanma alanı oldu

Vatandaşlar, belirlenen yeni toplanma alanlarını "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden yaşadıkları İlçe, mahalle, cadde ve sokak bilgilerini girerek öğrenebiliyor. Deprem toplanma alanlarına baktıklarında haritada mezarlıkların çıktığını gören bazı vatandaşlar, durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Cep telefonu uygulamasından en yakın toplanma alanına bakan Barış Keser, "Mezarlık çıktı" dedi. Cumhur Çelik ise, "Mezarlık burası. Komple mezarlık görünüyor şu anda. Burası çok yüksek metrekareli bir mezarlık ve içinde ufak patik bir yol var. Bilemiyorum yani neden burayı seçtiklerini. Belki yapılanma çok olduğu için burayı uygun gördüler ama bana biraz ters geldi" şeklinde konuştu.

"GEREKLİ GÖRÜLÜYORSA NEDEN OLMASIN"



Mezarlıkların toplanma alanı olmasını çok doğru bulmadığını ancak gerekli görüldüğünde kullanılabileceğini dile getiren Rabia Bayat da "Mezarlıklarda olmasını çok doğru bulmuyorum ama çevremizde birçok yerde toplanma alanları zaten mevcut, parklar olsun, okulların bahçeleri olsun, spor salonları olsun öyle yerler daha iyi olur ama sonuçta bu da can yani, gerekiyorsa burada da toplanma olabilir. Gerekli görülüyorsa neden olmasın. Okullar da genelde mahalle aralarında olduğu için oralarda tehlikeli, hemen apartmanların yanında okul bahçeleri. Apartmanların olmadığı açık alanlar daha sağlıklı olur" ifadelerini kullandı.

"MEZARLIKLARDA BOŞ YER Mİ VAR?"



Cafer Ayaz da, "Mezarlıklarda boş yer var mı? Burada mezarlar üst üste. Nerede oturacaklar, barınacaklar. Çok anlamlı bulmuyorum yani. Boş alan yok, konaklama imkanı yok. Halk için de kutsal yerler" dedi.