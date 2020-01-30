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İkinci yargı paketi son gelişmeler: Af yasası çıkıyor mu? İkinci yargı paketi ve af yasası ne zaman meclise gelir?

Binlerce hükümlü ve ailesi ikinci yargı paketi kapsamında yer alması beklenen af yasası son dakika gelişmelerini takip ediyor. İkinci yargı paketinin meclise sunulma süreci son zamanlarda vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ilk paket kapsamında oluşturulan 39 maddelik yasa meclisten geçmiş ve kararlar üzerinden vatandaşlara duyurulmuştu. Ancak af yasası içerisinde olması beklenen ikinci yargı paketi henüz meclis tarafından sonuçlanmadı. Daha önce konu ile ilgili yetkili kişiler açıklamalarda bulunmuştu. Peki, İkinci yargı paketi ve af yasası çıkacak mı? İkinci yargı paketi kapsamında son durum ne? İşte konu ile ilgili yaşanan gelişmeler ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 09:58 ABONE OL
İkinci yargı paketi son gelişmeler: Af yasası çıkıyor mu? İkinci yargı paketi ve af yasası ne zaman meclise gelir?

İkinci yargı paketi kapsamında meclise sunulan af yasası vatandaşların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Cezaevinde yatan binlerce hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği teklif ile ilgili çalışmaların devam edildiği ve henüz sonuçlanmadığına ilişkin açıklamalar gündeme gelmiş ve yetkililer tarafından açıklamalar yapılmıştı. Bunun öncesinde ise ilk paket meclisten geçerek üzerinden duyurulmuştu. Sürece ilişkin tüm detaylar özellikle son zamanlarda birçok vatandaş tarafından yoğun olarak ilgi görmeye devam ediyor. Peki, ikinci yargı paketi kapsamında yer alması beklenen af yasası ne zaman sonuçlanacak? Af yasası çıkacak mı? İşte İkinci yargı paketi ile ilgili yaşanan gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz ve tüm detaylar…

İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUMU NE? AF YASASI ÇIKACAK MI?

Bilindiği gibi, birinci paket Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, ikinci yargı paketi içerisinde af yasası var mı? Konu ile ilgili yapılan son açıklama ve diğer tüm detaylar haberimizde…

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İkinci yargı paketi son gelişmeler: Af yasası çıkıyor mu? İkinci yargı paketi ve af yasası ne zaman meclise gelir?
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