Kar yeniden geldi: Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre kar yağışı yeniden yurdu etkisi altına alacak. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde kar yağışının etkili olması beklenirken, bazı illerimiz için özellikle kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava olaylarını ve sıcaklıkları öğrenebilirsiniz.

30 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: KAR YAĞIŞI YENİDEN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu raporları...