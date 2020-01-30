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Kar yeniden geldi: ’den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

yayımladığı son dakika   tahmin raporları ile birçok ilde yaşayan vatandaşları uyardı. Hafta başından itibaren yurt genelinde başlayan yağmur ve sağanak yağışlar, dün etkisini artırmış ve sabaha kadar çoğu bölgemizde yaşanmıştı. Bugün ise Türkiye için kar yağışı uyarısı yapıldı. Vatandaşlar, bugün de evden çıkmadan önce ‘Bugün hava durumu nasıl olacak?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre yurt genelinde etkili olan yağışlar, bugün öğle saatleri itibariyle yerini kar yağışına bırakacak. İşte 20 Ocak 2020 tarihli hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 07:38 ABONE OL
Kar yeniden geldi: Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika tahmin raporlarına göre kar yağışı yeniden yurdu etkisi altına alacak. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde kar yağışının etkili olması beklenirken, bazı illerimiz için özellikle kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava olaylarını ve sıcaklıkları öğrenebilirsiniz.

30 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: KAR YAĞIŞI YENİDEN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu raporları...

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Kar yeniden geldi: Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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