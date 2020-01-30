Kendileri küçük yürekleri büyük

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ depremi sonrası yardım yağmuru, gönülleri feth etti. Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Feyzan Gediş (10), harçlıklarını biriktirdiğini kumbarasıyla beraber Kaymakam Furkan Korkusuz'u makamında ziyaret etti. Feyzan, kumbarasını "Bütün paramı depremzede arkadaşlarıma göndermek istiyorum. Aynı durum bizim de başımıza gelebilir" diye teslim etti. Adana Tufanbeyli'de başlatılan kampanyada da 11 yaşındaki Kerem Alyörük, parası olmayınca, babasın kışın giymesi için aldığı botları kaymakamlığa götürerek, Elazığlı çocuklara gönderilmesini istedi. Kerem, "Televizyonda depremden etkilenen çocukları görünce. onların bota benden daha fazla ihtiyacı olduğunu anladım" dedi. Yalova'da yaşayan Naz Pehlivan, babasının birkaç gün önce aldığı botlarını depremde enkaz altında kalan Yüşra Yıldız'a gönderdi. Naz Pehlivan, bir kağıda yazdığı "Kendime almış olduğum kışlık botumu sen üşüme diye sana gönderiyorum" notu da botların içine koydu. Kayseri'de yaşayan 6 yaşındaki Rifat Kerem Alparslan da iki kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Acun Ilıcalı'nın depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.