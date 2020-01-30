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Kıyamet alametleri nelerdir? Dünya genelinde yaşanan bu felaketler Kıyamet alametleri mi?

Dünya üzerinde yaşanmakta olan felaketler vatandaşların Kıyamet alametleri nelerdir şeklindeki araştırmaları internet üzerinden yapmalarına sebep oluyor. Ülkemizde ve tüm dünyada peş peşe yaşanan depremler, Avusturalya'daki büyük yangın, Küresel ısınmanın her geçen gün daha da durdurulamaz bir hal alması ve özellikle 'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan Corona virüsü gibi olaylar birçok insanı tedirgin etmeye devam ediyor. Bazı kişilere göre ise tüm bu yaşananlar kıyamet alametleri olarak iddia ediliyor. Peki, Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan bu felaketler ne anlama geliyor? Kıyamet alametleri nelerdir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:25 ABONE OL
Kıyamet alametleri nelerdir? Dünya genelinde yaşanan bu felaketler Kıyamet alametleri mi?

Türkiye'de ve dünyada yaşanmakta olan felaketler bazı vatandaşlar için Kıyamet alametleri olarak görülüyor. Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada sıkça yaşanmakta olan depremler, 'de ortaya çıkan ancak neredeyse tüm dünyaya yayılmaya devam eden Corona virüs, durdurulamayan Küresel ısınma, Avusturalya'da yaşanan büyük yangın ile milyonlarca canlının ölümü bazı inançlara göre dünyanın sonunun gelmesi olarak tabir ediliyor. Bu düşünceler sonucunda ise vatandaşlar Kıyamet alametleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kıyamet alametleri nelerdir? Dünyanın sonu mu yaklaşıyor? İşte o detaylar…

DÜNYANIN SONU MU GELİYOR? İŞTE KIYAMET ALAMETLERİ!

Sonlanmayan felaketler dünyanın dört bir yanındaki insanların korku dolu günler geçirmesine neden oluyor. Peki dünyada son dönemlerde neler yaşanıyor? Yaşanan bu olaylar kıyamet alametleri mi? Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...

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