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'da korkutan bir daha! 'nden son dakika açıklaması

'nden gelen son dakika açıklamasına göre 'da bir daha meydana geldi. Merkez üssü Kırkağaç olan depremin şiddeti 3.9 olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 17:27 ABONE OL
Manisa'da korkutan bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Manisa Kırkağaç'ta bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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"EGE BÖLGESİ ÇOK AKTİF"

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin: "Türkiye'de olan depremlerin hemen hepsi Afrika levhası ile Arabistan levhasının Ege- Anadolu bloğunu sıkıştırması ile oluyor. En büyük depremler Kuzey Anadolu Fay hattı boyunca yaşanıyor. Bu zon aktif olan bir zondur, bugüne kadar birçok deprem üretmiştir. Elazığ depreminde yaklaşık olarak 40 km bir fay oluştu. Bu bölgelerde muhtemel depremler olabilir fakat bu kesinlikle yaşanacak anlamına da gelmez." ifadelerinde bulundu.

Manisa'da yaşanan depremlerin önemini de vurgulayan Alptekin: "Her ne kadar aynı zamanlarda yaşansa da tektonik olarak farklı rejimlerde olan depremlerdir. Batı Anadolu düşey atımlı faylarla aktivitesini yansıtan bir bölgedir. Manisa'da yaşanan depremler çok büyük olasılıkla normal faylanmalarla ilgili depremlerdir. Ancak şuna vurgu yapmalıyız, Eğe Bölgesi bu yönden çok aktif bir bölgedir. Burada yaşanan en büyük deprem 1970'de 7.2 büyüklüğünde olan Gediz depremidir. Bu açıdan bölgede bu büyüklükte bir depremle karşılaşmamız şaşırtıcı olmayacaktır. Bizler bilim insanları olarak bunları bekliyoruz." şeklinde değerlendirdi.

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Manisa'da korkutan bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması
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