Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

Plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının son günlerine girilirken sıcaklıklar da mevsim normallerine yakın seyrediyor. Batı illerinde sağanak yağışlar yerini kuru soğuklara bıraktı. Doğu illeri ise beyaz örtüye teslim olmuş durumda. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet üzerinden açıklayan Meteoroloji, birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. MGM, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını da istedi.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizden, önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerleri ile beraber Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.