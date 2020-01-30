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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi! 'da yarın hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika uyarısı yapıldı. Ocak ayının bitmesine çok az bir süre kala, yurdun Batı bölgelerinde sağanak yağış ile kuru soğuklar etkisini gösteriyor. Doğu illerinde ise kar yağışı zaman zaman etkisini azaltsa da günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Durum böyle olunca da 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeş beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu ve sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. MGM, önümüzdeki hafta itibarı ile yağışların 'da devam edeceğini de bildirdi. Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 19:58 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

Plan yapmadan önce dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının son günlerine girilirken sıcaklıklar da mevsim normallerine yakın seyrediyor. Batı illerinde sağanak yağışlar yerini kuru soğuklara bıraktı. Doğu illeri ise beyaz örtüye teslim olmuş durumda. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet üzerinden açıklayan Meteoroloji, birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. MGM, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını da istedi.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizden, önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerleri ile beraber Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?
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