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Metro çalışma ve sefer saatleri: 2020 İstanbul, Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar için en önemli konulardan birisi hiç şüphesiz metro çalışma ve sefer saatleri 2020 durumunda. Son derece hızlı olan ve bu konuda avantaj sağlayan bu ulaşım araçları, ilk ve son sefer saati dahil olmak üzere milyonlarca vatandaşı taşıyor. Bu doğrultuda da, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde bulunan metroların hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri bilgisi önem arz ediyor. Peki, metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu metro seferleri gece kaça kadar açık? İşte, 2020 bilgisi...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 18:56 ABONE OL
Metro çalışma ve sefer saatleri: 2020 İstanbul, Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Toplu ulaşım denildiğinde akıllara gelen ilk seçenek olan metrolarla ilgili en çok araştırılan konulardan birisi 2020 çalışma saatleri ve sefer saatleri bilgisidir. Milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan bu ulaşım araçlarının hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri bilgisi, vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Zira, bu ulaşım araçları ilk ve sonl sefer saati dahil olmak üzere günde milyonlarca kişiyi taşıyor. Bu yüzden de kalkış saatleri oldukça merak ediliyor.

Haberimizden, Adana, İzmir, Ankara, İzmir ve İstanbul metrosu başta olmak üzere il il 2020 metro çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; ilk seferin kaçta başladığını ve son seferin saat kaçta yapıldığını öğrenebilirsiniz.

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul metrosu çalışma saatleri: 06:00 – 00:00 (Hafta sonu değişiklik göstermektedir)

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metrosu çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metrosu çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

RAMAZAN AYINDA VE BAYRAMDA METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Ramazan ayında ve Bayramda metro çalışma saatleri de değişiklik göstermektedir. Öyle ki, il belediyelerince alınan kararlar gereğince, genellikle son sefer bir saat daha gecikmeli yapılmaktadır.

İSTANBUL METROSU HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Metro İstanbul işletmesinde bulunan;

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,
  • M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır),
  • M4 Kadıköy-Tavşantepe,
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy,
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatları

hafta sonu ve resmi tatil günleri 24 saat çalışmaktadır.

Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan geceler ile resmi tatil günleri öncesindeki gecelerde, 20 dk. sefer aralığında gerçekleştirilmektedir. Bu planlama ile; hafta sonları gece seferi öncesindeki normal işletme günü ile birlikte 66 saatlik, 1 günlük resmi tatillerde de 42 saatlik kesintisiz işletme gerçekleştirilmektedir.

İşletme hafta sonu ve resmi tatil günlerinin takvim günü başlangıcı, yani saat 00:00 itibari ile başlayarak ilgili gün veya günlerin son normal işletmesinin bitişi ile saat 23:59'da sona ermektedir.

TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERDE METRO VAR?

Ülkemizde,

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
  • Bursa
  • Adana

illerinde metro ağı bulunmaktadır.

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