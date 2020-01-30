Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!

Müslümanlar her hafta bugün mutlu ve huzurlu Cuma gününe ulaşmış olmanın sevincini çevresindeki diğer Müslümanlarla paylaşarak dostluk bağlarını güçlendiriyor. Her hafta olduğu gibi Müslüman vatandaşlarımız cuma namazı kılmak, dualar etmek için camileri doldurarak, ellerini semaya yükseltecek. Bu önemli gündeibadet etmeye hazırlanan vatandaşlar, camilere gitmeden önce arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Sorularıyla ilgili hafızalarını tazelemek ve yeni bilgiler almak için araştırmalarına devam ediyor. Değerli okurlarımız için hazırladığımız bu içerikte, Cuma namazı kılınışı bilgileriyle birlikte abdest nasıl alınır sorusunun cevabını, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilerle sizlere sunuyoruz. İşte tüm bilgiler...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazı kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...