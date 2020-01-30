Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ayı, 3 aylar ve Regaip ne zaman? Diyanet İşleri takvimi ile dini tarihler

Yein yıla girmemizle birlikte dini bayramlar ve önemli tarihler de araştırılmaya başlandı. Özellikle, 2020 Ramazan ayı ve bayramı başlangıç tarihi il '2020 üç aylar ne zaman başlayacak' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı başlangıcı ve diğer dini günler ile ayların başlangıcını belirten 2020 takvimini yayınladı. Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki şekilde yer alıyor:

RAMAZAN AYI BAŞLANGICI! RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

2020 Ramazan ayı, 24 Nisan'da başlayacak.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 3 AYLAR NE ZAMAN?

İslam aleminin en önemli aylarından olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilk olan Recep ayı için zaman kısalıyor. Müslüman toplumunda önem arz eden üç aylar bir çok mübarek gününde içerisinde olduğu aylardır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılına dair takvimi yayınladı. 25 Şubat 2020 tarihinde üç aylar başlayacak..