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’ya10 yıl hapis

Merhum iş adamı 'nın aynı adı taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, eşi 'yı darp edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Şeyhmus Tatlıcı’ya10 yıl hapis
Melisa Tatlıcı, 2018 yılında eşi Şeyhmus Tatlıcı hakkında hakaret, cinsel saldırı, tehdit ve kasten yaralama iddialarından davacı olmuştu. İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın dünkü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya, Melissa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle "cinsel saldırı" suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Yargılama sürecindeki davranışlarını lehe neden sayan heyet, sanığın cezasını 10 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti, Tatlıcı'ya aldığı ceza miktarına göre yurt dışına çıkış yasağı uyguladı.
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Şeyhmus Tatlıcı’ya10 yıl hapis
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