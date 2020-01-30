Sismik izolatör o binayı Elazığ depreminde ayakta tuttu! Sismik İzolatör sistemi nedir, ne işe yarar?

Elazığ depremi sonrasında en güvenli bina olan ve hasar almayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Sismik izolatör bulunduğu belirlendi. Binlerce vatandaşın sığındığı yapının mimarı konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken Elazığ'da bu sistemle donatılan tek binanın orası olduğu tespit edildi. Afet sonrasında kesintisiz hizmet verebilen bu yapı vatandaşların dikkatini çekerken internet üzerinden Sismik izolatör nedir sorusunun yanıtı aranmaya devam ediyor. İşte 6.8'lik Elazığ depreminde en güvenli binada bulunduğu söylenen "sismik izolatör" ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeyen ve şehrin en güvenli yapısı sayılabilecek Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nde, zemininde bulunan 872 deprem izolatörü sayesinde kesintisiz sağlık hizmeti verilebildi. Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, "Depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Geldiğimde buradaki insan kalabalığı dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı" dedi.

İşte diğer detaylar...