Sismik izolatör nedir? Sismik İzolatör ne işe yarar ve yararları nelerdir?

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından deprem bölgesinde yer alan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin temelindeki taşıyıcılarda bulunan sismik izolatör cihazı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde merak edilmeye başlandı. Peki, Sismik izolatör nedir, ne işe yarar ve yararları nelerdir? İşte Sismik izolatör nedir, ne işe yarar ve yararları nelerdir? sorularına ilişkin tüm detaylar…

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR? SİSMİK İZOLATÖR NE İŞE YARAR VE YARARLARI NELERDİR?

Sismik İzolatör nedir, ne işe yarar ve yararları nelerdir sorularına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;