Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sismik izolatör nedir? Sismik İzolatör ne işe yarar ve yararları nelerdir?

? Sismik İzolatör ne işe yarar ve yararları nelerdir?

Ülkemizde, ard arda gelen şiddetli depremlerle birlikte merkez üssünün bulunduğu illerde yıkımlar ve can kayıpları yaşanıyor. Ülkemizin dünya üzerinde bulunduğu konumunun jeolojik yapısı ve aktif deprem kuşağı ile Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunması nedeniyle çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Öte yanda Elazığ’da meydana gelen şiddetli depremin ardından bölgede yer alan Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin temeline bağlı taşıyıcılarda bulunan sismik izolatör isimli cihazların ne olduğu, ne işe yaradığı ve yararlarının ne olduğu vatandaşlar tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Peki, , ne işe yarar ve yararları nelerdir? İşte cihaza ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 20:16 ABONE OL
Sismik izolatör nedir? Sismik İzolatör ne işe yarar ve yararları nelerdir?

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından deprem bölgesinde yer alan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin temelindeki taşıyıcılarda bulunan sismik izolatör cihazı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde merak edilmeye başlandı. Peki, , ne işe yarar ve yararları nelerdir? İşte Sismik izolatör nedir, ne işe yarar ve yararları nelerdir? sorularına ilişkin tüm detaylar…

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR? SİSMİK İZOLATÖR NE İŞE YARAR VE YARARLARI NELERDİR?

Sismik İzolatör nedir, ne işe yarar ve yararları nelerdir sorularına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

ARKADAŞINA GÖNDER
Sismik izolatör nedir? Sismik İzolatör ne işe yarar ve yararları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN