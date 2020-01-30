SON DAKİKA: Corona virüsü bulaşan kişinin o görüntüleri izleyenleri şoke etti! Ölü sayısı giderek artıyor; korona virüsü nedir, nasıl bulaşır belirtileri neler?

Corona virüsü şu ana kadar 100 üzerinde insanın ölümüne neden olurken yüzlerce kişiye de bulaşmış durumda. Ağır semptomları, zamanla vücudu etkisi altına alarak hastanın ölümüne neden oluyor. Virüse yakalanan insanlar, yavaş yavaş virüsün vücutlarında yayılmasıyla kontrollerini kaybediyorlar. Belirtiler ağırlaştıkça, hayati organlar da virüsten etkilenince ölüm gerçekleşiyor. 100'den fazla yaşamını yitirdiği koronavirüs ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

İşte hastanede çekilen ve sosyal medyada yayılan o video...