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SON DAKİKA: Corona virüsü bulaşan kişinin o görüntüleri izleyenleri şoke etti! Ölü sayısı giderek artıyor; virüsü nedir, nasıl bulaşır belirtileri neler?

Milyonlarca kişinin en büyük korkusu haline gelen corona virüsünden son dakika haberleri gelirken, yeni görüntüler de yayınlanmaya başlandı. Hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alan ve yüksek ateşten sonra hastayı en çok etkileyen nefes darlığı semptomu aynı zamanda nöbete de neden oluyor. Gelen corona virüsü video ve görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Nöbet geçiren bir hasta, hastanedeki diğer hastalar tarafından video kaydına alındı. Video kaydında, virüsün ne kadar korkunç etkilere sahip olduğu gözler önüne seriliyor. İşte o anlara ait tüyler ürperten görüntüler.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 08:17 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsü bulaşan kişinin o görüntüleri izleyenleri şoke etti! Ölü sayısı giderek artıyor; korona virüsü nedir, nasıl bulaşır belirtileri neler?

Corona virüsü şu ana kadar 100 üzerinde insanın ölümüne neden olurken yüzlerce kişiye de bulaşmış durumda. Ağır semptomları, zamanla vücudu etkisi altına alarak hastanın ölümüne neden oluyor. Virüse yakalanan insanlar, yavaş yavaş virüsün vücutlarında yayılmasıyla kontrollerini kaybediyorlar. Belirtiler ağırlaştıkça, hayati organlar da virüsten etkilenince ölüm gerçekleşiyor. 100'den fazla yaşamını yitirdiği koronavirüs ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

İşte hastanede çekilen ve sosyal medyada yayılan o video...

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SON DAKİKA: Corona virüsü bulaşan kişinin o görüntüleri izleyenleri şoke etti! Ölü sayısı giderek artıyor; korona virüsü nedir, nasıl bulaşır belirtileri neler?
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