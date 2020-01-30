Üst üste yaşanan depremlerden sonra Prof. Alptekin'den son dakika uyarısı! "Eğer o fay hattı..."

Geçtiğimiz hafta Elazığ, bu hafta ise önce Manisa, daha sonra Muğla'da gerçekleşen son depremler halk arasında panik ve tedirginliğe yol açtı. Depremler birçok soru işaretini de beraberinde getirirken uzmanlar tarafından son dakika açıklamaları da peşi sıra yapıldı. Konuya yönelik son açıklama ise Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin tarafından geldi. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Alptekin, bölgelerin deprem üreten bir yer olduğunu ve bundan sonrada üretebileceğini belirtti.

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O BÖLGEYİ UYARDI

Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin çok aktif olduğunu söyledi ve 7 şiddetinde bir depremin şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

İşte, Prof. Dr. Ömer Alptekin'in A Haber'e yaptığı son dakika deprem açıklamasının öne çıkan kısımları;