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Üst üste yaşanan depremlerden sonra Prof. Alptekin'den son dakika uyarısı! "Eğer o fay hattı..."

Geçtiğimiz hafta Elazığ daha sonra da Manisa ve Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından ünlü deprem bilimci profesörden son dakika uyarısı geldi! Özellikle bölgedeki fay hareketliliklerini dikkatle incelemek gerekiyor. A Haber'e konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin, depremlerin ardından son durumu değerlendirdi. Alptekin, Elazığ depreminin ardından yaklaşık 40 km bir fay oluştuğunu belirtirken muhtemel depremlere dikkat çekti. Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin çok aktif olduğunu dile getirerek uyarıda bulundu. İşte, A Haber canlı yayınında konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin'in son dakika deprem açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 07:19 ABONE OL
Üst üste yaşanan depremlerden sonra Prof. Alptekin'den son dakika uyarısı! Eğer o fay hattı...

Geçtiğimiz hafta Elazığ, bu hafta ise önce Manisa, daha sonra Muğla'da gerçekleşen halk arasında panik ve tedirginliğe yol açtı. Depremler birçok soru işaretini de beraberinde getirirken uzmanlar tarafından son dakika açıklamaları da peşi sıra yapıldı. Konuya yönelik son açıklama ise Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin tarafından geldi. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Alptekin, bölgelerin deprem üreten bir yer olduğunu ve bundan sonrada üretebileceğini belirtti.

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O BÖLGEYİ UYARDI

Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin çok aktif olduğunu söyledi ve 7 şiddetinde bir depremin şaşırtıcı olmayacağını belirtti.
İşte, Prof. Dr. Ömer Alptekin'in A Haber'e yaptığı son dakika deprem açıklamasının öne çıkan kısımları;

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Üst üste yaşanan depremlerden sonra Prof. Alptekin'den son dakika uyarısı! "Eğer o fay hattı..."
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