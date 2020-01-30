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: Kendine doğru çekti zorla dudaklarından öptü! Patrondan çalışanlarına ...

Akıllara durgunluk veren taciz iddiası İstanbul'da yaşandı! haberine göre; K.U ve Z.D isimli kadın çalışan patronlarının içerikli mesajlarına daha fazla dayanamadı ve işlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Patronları E.S ise iddiaları yalanladı. İstanbul'un semtinde bir gayrimenkul şirketinde çalışan iki kadın patronlarının kendilerine attığı mesajları ifşa etti. Mesajlarda "Çok çekici bir kadınsın, çok güzel giyinmişsin bugün 5 bin TL edersin" sözleri dikkat çekiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 07:53 ABONE OL
Son dakika: Kendine doğru çekti zorla dudaklarından öptü! Patrondan çalışanlarına cinsel taciz...

Z.D ve K.U patronlarını defalarca WhatApp'tan engellemeye çalıştı ama daha sonra işyerinde mobinge kaldılar. haberine göre patronları çalışanıyla birlikte olmak için 5 bin TL para teklif etti. Kan donduran bu olayı yalnızca mesajlaşmalarla sürmedi, işyerinin sahibi E.S, K.U'yu bir keresinde belinden tutup kendine çekti ve zorla dudağından öptü. Cinsel tacize daha fazla dayanamayan kadınlar işlerinden istifa etti!

'ta Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski patronları gayrimenkul şirketi T. Investment'in sahibi E.S. hakkında önceki gün taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesi ile birlikte Z.D. ve K.U. yaşadıklarını, verdikleri ifadede anlattı.

Z.D. ifadesinde, "Bana sık sık, 'Çok güzelsin, çekici bir kadınsın' diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp'tan 'Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin' şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti" dedi.

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Son dakika: Kendine doğru çekti zorla dudaklarından öptü! Patrondan çalışanlarına cinsel taciz...
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