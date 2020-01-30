Son dakika: Kendine doğru çekti zorla dudaklarından öptü! Patrondan çalışanlarına cinsel taciz...

Z.D ve K.U patronlarını defalarca WhatApp'tan engellemeye çalıştı ama daha sonra işyerinde mobinge kaldılar. Son dakika haberine göre patronları çalışanıyla birlikte olmak için 5 bin TL para teklif etti. Kan donduran bu cinsel taciz olayı yalnızca mesajlaşmalarla sürmedi, işyerinin sahibi E.S, K.U'yu bir keresinde belinden tutup kendine çekti ve zorla dudağından öptü. Cinsel tacize daha fazla dayanamayan kadınlar işlerinden istifa etti!

Maslak'ta Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski patronları gayrimenkul şirketi T. Investment'in sahibi E.S. hakkında önceki gün taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesi ile birlikte Z.D. ve K.U. yaşadıklarını, verdikleri ifadede anlattı.

Z.D. ifadesinde, "Bana sık sık, 'Çok güzelsin, çekici bir kadınsın' diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp'tan 'Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin' şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti" dedi.