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Son dakika: Metruk binadaki yan binaya da sıçradı

İstanbul'dan son dakika haberi! 'nda 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yan binanın çatısına da sıçrayan yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, hatalı parklar ve dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 07:33 ABONE OL
Son dakika: Metruk binadaki yangın yan binaya da sıçradı

Yangın saat 06:20 sıralarında Çukur Mahallesi Yeniçeri Ağası Sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatı katına da sıçradı.



İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, sokakların dar oluşu ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.


KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜDÜ
Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını mahalle sakinleri yakından izledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

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Son dakika: Metruk binadaki yangın yan binaya da sıçradı
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