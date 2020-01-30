Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Süper Loto sonuçlar açıklanıyor! 30 Ocak Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada…

sonuçlar açıklanıyor! Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada…

Şans oyunu severlerin her hafta Perşembe günlerini heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan sonuçları, İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli oluyor. 641. hafta çekilişi yapılacak olan oyunda önceki hafta 6 kazandıran numarayı doğru tahmin eden çıkmayınca 4. kez devretmişti. Bu hafta ise oyunu oynayan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. İşte sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 20:28 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 20:28 ABONE OL
Süper Loto sonuçlar açıklanıyor! 30 Ocak Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada…

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri çekilen Süper Loto sonuçları şans oyunu sever vatandaşlarca merak, heyecan ve umutla beklenmeye devam ediyor. 641. hafta çekilişi yapılacak olan oyunda geçtiğim hafta 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 4. Kez devretmişti. Bu hafta da oyunu oynayanlar merakla arama motorlarında Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel şans oyunu haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 30 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı detaylar…

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI VE MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI (30 OCAK PERŞEMBE)

30 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar,

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçlar açıklanıyor! 30 Ocak Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN