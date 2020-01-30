Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Ocak Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekiliş sonuçları canlı noter huzurunda açıklanacak. Her hafta Perşembe günü yapılan çekiliş sonucunda kazandıran numaralar belli oluyor. Şans oyunu tutkunları '' Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusun yanıt aranıyor. Geçen haftaki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 949'ar lira, 4 bilen 3 bin 915 kişi 168'er lira, 3 bilen 77 bin 962 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. Peki 30 Ocak Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? (MPİ) Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişi, 30 Ocak 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilip açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 19, 23, 26, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 640. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 466 bin 703 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 949'ar lira, 4 bilen 3 bin 915 kişi 168'er lira, 3 bilen 77 bin 962 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.