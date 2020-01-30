Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tecavüz edip, kafasını ezerek öldürmüşlerdi! Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor!

Tecavüz edip, kafasını ezerek öldürmüşlerdi! cinayetinde gelişmeleri yaşanıyor!

ile Tatlı Sert programında çözülmeye çalışılan cinayeti ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2.5 yıl önce Trabzon’da yaşanan korkunç olayda 24 yaşındaki genç kadının vücudunda 5 ayrı sperm bulundu. Talihsiz kadının defalarca tecavüze uğradığı ve başı ezilerek öldürüldüğü belirtilmişti. Korkunç cinayetin sır perdesi halen aralanmazken, Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan ayrıntılar kan dondurmaya devam ediyor. 30 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümde Müge Anlı, Pınar Kaynak’ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okudu. Raporda dikkat çeken zincir detayı ise stüdyodakileri şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 18:59 ABONE OL
Tecavüz edip, kafasını ezerek öldürmüşlerdi! Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te 2.5 yıl önce Trabzon'da tecavüze uğrayıp vahşice öldürülen cinayetinin üstüne gidildi. Her geçen gün yeni gelişmelerin ortaya çıktığı olayda talihsiz kadının arkadaşı olduğunu belirten Çağla Hanım canlı yayına bağlanarak, talihsiz kadının kendisine 'Annemin arkadaşı Tuncay bana tecavüz etti' dediğini söyledi. Bu sözlerin duyulmasının ardından stüdyo buz kesti. Öte yandan 30 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümde Müge Anlı, Pınar Kaynak'ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okudu. Peki, Müge Anlı canlı yayında bugün neler yaşandı? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA PINAR KAYNAK CİNAYETİNİN ÜSTÜNE GİDİL! TECAVÜZ EDİLİP BAŞI BALTAYLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!

Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan Müge Anlı canlı yayın programında son günlerde üzerinde durulan cinayet tüm stüdyonun kanını donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte yaşanan vahşetle ilgili diğer detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tecavüz edip, kafasını ezerek öldürmüşlerdi! Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN