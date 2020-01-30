Turkish Bank çalışma saatleri: 2020 Turkish Bank saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Açılış kapanış saati

Turkish Bank şubelerine gitmeden önce çalışma saatleri listesine göz atmak isteyen kişiler doğru yerdeler. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mesai saatlerini sizler için derledik. Turkish Bank saat kaç açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları arama motoru üzerinde sık sık araştırılıyor. 2020 Turkish Bank mesai saatleri listesi ile bu bilgileri öğrenebileceksiniz.

TURKİSH BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Turkish Bank müşterileri bankacılık işlemlerini en yakın şubelere giderek halletmeden önce çalışma saatlerine de göz atmadan yola koyulmuyor. Açılış kapanış saatleri hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar doğru yerdeler. Turkish Bank'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre çalışma saatleri listesini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

TURKİSH BANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Turkish Bank şubeleri hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlıyor. 12.30 – 13.30'da yapılan molanın ardından mesaiye devam ediyor.

TURKİSH BANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Turkish Bank çalışma saatlerine göre 09.00'da başlayan mesai saati 17.00'da ise sona eriyor. Turkish Bank, hafta sonları ise hizmet vermiyor.

TURKİSH BANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Bankacılık işlemlerinden bazılarını şubelere gitmeden de yapabilme imkanı olan müşteriler 0212 373 73 73 numarasını arayarak müşteri hizmetleri temsilcisi ile görüşebilirler.

RESMİ TATİLLERDE TURKİSH BANK ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Turkish Bank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.