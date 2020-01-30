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deprem tehlike ve risk haritası 2020: Türkiye'de deprem tehlikesi en az, en fazla olan şehirler ve bölgeler hangileri?

Geçtiğimiz hafta Elazığ’da meydana gelen ve can kaybıyla sonuçlanan 6.8 şiddetindeki deprem tüm ’yi yasa boğdu. Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü süreçte Elazığ ve çevre illerde yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Öte yandan Muğla, Manisa gibi illerimizde yaşanan depremler ile birlikte depremden etkilenen iller başta olmak üzere tüm yurtta 2020 araştırılmaya başlandı. Oturdukları şehrin deprem bölgesinin içerisinde olup olmadığını, fay hatlarından etkilenme ihtimalini öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve MTA fay hatları sorgulama ekranı üzerinden söz konusu bilgilere ulaşmak istiyor. Peki Türkiye deprem haritasına göre deprem riski en az ve en fazla olan şehirler, bölgeler hangileri?

Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 09:27 ABONE OL
Türkiye deprem tehlike ve risk haritası 2020: Türkiye'de deprem tehlikesi en az, en fazla olan şehirler ve bölgeler hangileri?

deprem haritası 2020, önce Manisa, ardından Elazığ ve devamındaki süreçte tekrar Manisa, Muğla şehirlerimizde üst üste yaşanan depremlerin ardından en çok araştırılan konu başlıkları arasında ön sıralarda yer alıyor. Yaşadıkları bölgenin deprem açısından ne ölçüde risk taşıdığını öğrenmek amacıyla fay haritası araştırması yapan vatandaşlar, evlerinin altından veya çevresinden fay hatları geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk tehlikesi haritası 2020 vatandaşlar açısından büyük önem arz ediyor. Peki, Türkiye'de deprem açısından en tehlikeli bölgeler neresi? Deprem riski hangi şehirlerimizde daha az? Merak edilen tüm soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM HARİTASI NEDİR?

Deprem haritası, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek bölgeleri göstererek hazırlanır.

İşte il il derecelerine göre deprem bölgesi haritası…

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Türkiye deprem tehlike ve risk haritası 2020: Türkiye'de deprem tehlikesi en az, en fazla olan şehirler ve bölgeler hangileri?
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