Türkiye deprem tehlike ve risk haritası 2020: Türkiye'de deprem tehlikesi en az, en fazla olan şehirler ve bölgeler hangileri?

Türkiye deprem haritası 2020, önce Manisa, ardından Elazığ ve devamındaki süreçte tekrar Manisa, Muğla şehirlerimizde üst üste yaşanan depremlerin ardından en çok araştırılan konu başlıkları arasında ön sıralarda yer alıyor. Yaşadıkları bölgenin deprem açısından ne ölçüde risk taşıdığını öğrenmek amacıyla fay haritası araştırması yapan vatandaşlar, evlerinin altından veya çevresinden fay hatları geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk tehlikesi haritası 2020 vatandaşlar açısından büyük önem arz ediyor. Peki, Türkiye'de deprem açısından en tehlikeli bölgeler neresi? Deprem riski hangi şehirlerimizde daha az? Merak edilen tüm soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM HARİTASI NEDİR?

Deprem haritası, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek bölgeleri göstererek hazırlanır.

İşte il il derecelerine göre deprem bölgesi haritası…