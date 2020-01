Üvey anne dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Vücudunda yanıklar oluşan I.T. hastanede tedavi altına alınırken, üvey anne Y.T., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Elmalıkent mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T.'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T., kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı. I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T.'den şikâyetçi oldu. Y.T., gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı. 3 kere ameliyat edilenn I.T.'nin tedavisi sürüyor. Y.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.